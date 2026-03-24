«На данный момент не всё так хорошо». Ларионов — о Зыкове, не доигравшем матч

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии нападающего команды Валентина Зыкова, который получил травму и не смог доиграть первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

— Что с Зыковым?
— Я приходил к нему в первом перерыве. Хоккеисты – ребята мужественные, сказать больше пока не могу. На данный момент не всё так хорошо, но мы узнаем больше завтра с утра. Пока не буду давать комментариев, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.

