«На данный момент не всё так хорошо». Ларионов — о Зыкове, не доигравшем матч

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии нападающего команды Валентина Зыкова, который получил травму и не смог доиграть первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 ОТ).

— Что с Зыковым?

— Я приходил к нему в первом перерыве. Хоккеисты – ребята мужественные, сказать больше пока не могу. На данный момент не всё так хорошо, но мы узнаем больше завтра с утра. Пока не буду давать комментариев, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада.