Ларионов — о расставании СКА с Лайпсиком: говорим только о плей-офф

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон.

— Бландизи так и не было в составе, а сегодня появилась новость, что СКА расторг контракт с Лайпсиком.

— Мы сейчас не говорим о том, что произошло. Мы говорим только о плей-офф, о тех ребятах, которые играют. Джо в составе и готовится к следующем матчу. Он здесь. Сейчас не будем делать выводы, матч только закончился, завтра примем решение, и вы всё это узнаете в среду, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лайпсик вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 31 матч и 16 (10+6) очков. Всего в составе петербуржцев нападающий набрал 20 (12+8) очков в 52 играх. Брендан имеет российское гражданство и не считается легионером в КХЛ.