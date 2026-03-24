Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о расставании СКА с Лайпсиком: говорим только о плей-офф

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон.

— Бландизи так и не было в составе, а сегодня появилась новость, что СКА расторг контракт с Лайпсиком.
— Мы сейчас не говорим о том, что произошло. Мы говорим только о плей-офф, о тех ребятах, которые играют. Джо в составе и готовится к следующем матчу. Он здесь. Сейчас не будем делать выводы, матч только закончился, завтра примем решение, и вы всё это узнаете в среду, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лайпсик вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 31 матч и 16 (10+6) очков. Всего в составе петербуржцев нападающий набрал 20 (12+8) очков в 52 играх. Брендан имеет российское гражданство и не считается легионером в КХЛ.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android