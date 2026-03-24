Никитин прокомментировал победу ЦСКА в первом матче плей-офф с командой СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче со СКА (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
– Тяжёлая победа, готовимся дальше.
– Физически ЦСКА оказался посильнее СКА. С чем это связано, более хорошая подготовка или тактические премудрости?
– Первый матч всегда достаточно сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии.
– Взяли тайм-аут за три минуты до конца. Казалось, рано, но попали в точку.
– Соперник грамотно оборонялся, понимали, что может и не быть уже ситуация вбрасывания. Карнаухов был свежий, обстоятельства подсказали, что нужно брать сейчас. Это хоккей, забили – здорово. Парни молодчики, хладнокровно разобрались, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 марта 2026
