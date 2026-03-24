Никитин — о жёсткой игре против Полтапова: это плей-офф. Прохор и удар держит, и сам может

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как относится к персональной жёсткой игре в отношении нападающего команды Прохора Полтапова в первом матче со СКА (3:2 ОТ) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

– Против Полтапова регулярно жёстко играли. Заметили ли вы это и будут ли какие-то ответные действия?

– Это плей-офф. И Прохор удар держит, и сам может. Мы не играем специально, отмазываясь, у нас есть план на игру. А так это плей-офф, мужское соревнование. Для Прохора это хороший опыт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.