Никитин — о жёсткой игре против Полтапова: это плей-офф. Прохор и удар держит, и сам может
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, как относится к персональной жёсткой игре в отношении нападающего команды Прохора Полтапова в первом матче со СКА (3:2 ОТ) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5) 1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5) 1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5) 2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5) 3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)
– Против Полтапова регулярно жёстко играли. Заметили ли вы это и будут ли какие-то ответные действия?
– Это плей-офф. И Прохор удар держит, и сам может. Мы не играем специально, отмазываясь, у нас есть план на игру. А так это плей-офф, мужское соревнование. Для Прохора это хороший опыт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется.
