Плотников впечатывал в борт Роя, Дроздов падал на вратаря. Фото победы ЦСКА в овертайме

23 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу во втором овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 2ОТ. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу московского клуба.

Лучшие кадры матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

СКА дважды выходил вперёд усилиями нападающего Николая Голдобина и защитника Сергея Сапего, но столичная команда сравнивала счёт. Дубль оформил форвард ЦСКА Максим Соркин. Победитель был определён только во втором овертайме. Автором победной шайбы стал защитник хозяев Никита Нестеров.

Второй матч серии также состоится в Москве 25 марта.