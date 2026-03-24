Овечкин признан первой звездой игрового дня, где забросил 1000-ю шайбу. Сорокин — 3-й

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня с 22 на 23 марта в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Чикаго Блэкхокс» (3:2 ОТ). Российский голкипер «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан экспертами НХЛ третьей звездой дня. Вратарь отразил все 26 бросков в игре против «Коламбус Блю Джекетс» (1:0).

Напомним, в воскресенье, 22 марта, Овечкин забросил шайбу в ворота «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата, которая стала для 40‑летнего форварда 1000‑й за карьеру в лиге с учетом плей‑офф. Овечкин занимает второе место по этому показателю, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1016).