Защитник «Вашингтона» отреагировал на 1000-й гол Овечкина в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран отреагировал на историческое достижение российского нападающего клуба Александра Овечкина, который забросил 1000-ю шайбу в карьере с учётом регулярного чемпионата и плей-офф в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Это невероятно. Я так рад за него. Для меня большая честь быть частью этого», — приводит слова Чикрана Russian Machine Never Breaks.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.