«Вегас» объявил о подписании контракта с голкипером Павлом Мойсевичем

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с белорусским вратарём Павлом Мойсевичем, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 19 марта хоккейный клуб СКА и голкипер Павел Мойсевич расторгли контракт по инициативе хоккеиста.

Павел Мойсевич пополнил клубную систему в сезоне-2021/2022. За это время Павел провёл 42 матча в ВХЛ, 25 игр в МХЛ и 32 встречи в КХЛ. За время игры в клубной системе Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова и серебряным призёром МХЛ в составе «СКА-1946».

Мойсевич был выбран «Голден Найтс» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года (83-й общий номер).

