31 сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от домашнего поражения в игре с «Оттавой»

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%). Его одноклубник защитник Владислав Гавриков и защитник «Оттавы» Артём Зуб результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Шейн Пинто и Уоррен Фёгеле, в составе хозяев площадки отличился Конор Шири.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.