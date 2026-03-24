31 сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от домашнего поражения в игре с «Оттавой»
В ночь с 23 на 24 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Жиру, Спенс) – 06:30 (pp) 0:2 Фёгеле (Эллер) – 26:46 1:2 Шири (Картье, Робертсон) – 47:03
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 из 33 бросков в створ (93,94%). Его одноклубник защитник Владислав Гавриков и защитник «Оттавы» Артём Зуб результативными действиями не отметились.
Авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Шейн Пинто и Уоррен Фёгеле, в составе хозяев площадки отличился Конор Шири.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
