Коннор Макдэвид сделал заявление об обноклубниках на фоне поражения «Эдмонтона» от «Тампы»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал недавнее поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы никого не критикуем. Просто каждый может играть лучше, включая меня самого», — приводит слова именитого канадца Sportsnet.

Напомним, «Тампа» победила в этой встрече со счётом 5:2. Игра состоялась 22 марта.

Макдэвид продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира лиги с Никитой Кучеровым и Натаном Маккинноном. На данный момент у Кучерова 119 очков (79+40), у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69).

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону