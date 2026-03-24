Коннор Макдэвид сделал заявление об обноклубниках на фоне поражения «Эдмонтона» от «Тампы»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал недавнее поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

«Мы никого не критикуем. Просто каждый может играть лучше, включая меня самого», — приводит слова именитого канадца Sportsnet.

Напомним, «Тампа» победила в этой встрече со счётом 5:2. Игра состоялась 22 марта.

Макдэвид продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира лиги с Никитой Кучеровым и Натаном Маккинноном. На данный момент у Кучерова 119 очков (79+40), у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69).

