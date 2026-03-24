Шестёркин и другие игроки «Рейнджерс» приехали на матч с «Оттавой» в стиле Зибанеджада
В ночь на 24 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз», который завершился победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Жиру, Спенс) – 06:30 (pp) 0:2 Фёгеле (Эллер) – 26:46 1:2 Шири (Картье, Робертсон) – 47:03
В составе «Рейнджерс» на лёд вышел Мика Зибанеджад — эта игра стала для шведского форварда юбилейной, 1000-й в регулярных сезонах НХЛ. Перед началом встречи прошла торжественная церемония в его честь. Кроме того, хоккеисты «Рейнджерс», включая вратаря Игоря Шестёркина и защитника Владислава Гаврикова, прибыли на арену в стилистике, посвящённой Зибанеджаду.
Фото: Соцсети «Нью-Йорк Рейнджерс»
Зибанеджад в итоге в этой встрече результативными действиями отметиться не сумел.
