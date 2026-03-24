«Рейнджерс» повторили клубный антирекорд в НХЛ 71-летней давности
В ночь на 24 марта мск состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Жиру, Спенс) – 06:30 (pp) 0:2 Фёгеле (Эллер) – 26:46 1:2 Шири (Картье, Робертсон) – 47:03
Отдельно стоит отметить крайне низкую атакующую активность «Рейнджерс» — за всю встречу команда сумела нанести лишь девять бросков в створ ворот соперника.
Этот показатель стал повторением антирекорда клуба, установленного ещё в 1955 году. Тогда, 11 декабря, «Рейнджерс» также ограничились девятью бросками в матче с «Детройт Ред Уингз» (0:2).
Сегодня авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Шейн Пинто и Уоррен Фёгеле, в составе хозяев площадки отличился Конор Шири.
