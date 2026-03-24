Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Рейнджерс» повторили клубный антирекорд в НХЛ 71-летней давности

В ночь на 24 марта мск состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 марта 2026, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Жиру, Спенс) – 06:30 (pp)     0:2 Фёгеле (Эллер) – 26:46     1:2 Шири (Картье, Робертсон) – 47:03    

Отдельно стоит отметить крайне низкую атакующую активность «Рейнджерс» — за всю встречу команда сумела нанести лишь девять бросков в створ ворот соперника.

Этот показатель стал повторением антирекорда клуба, установленного ещё в 1955 году. Тогда, 11 декабря, «Рейнджерс» также ограничились девятью бросками в матче с «Детройт Ред Уингз» (0:2).

Сегодня авторами заброшенных шайб «Оттавы» стали Шейн Пинто и Уоррен Фёгеле, в составе хозяев площадки отличился Конор Шири.

