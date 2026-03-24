Результаты матчей НХЛ на 24 марта 2026 года

В ночь на 24 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Оттава Сенаторз» 1:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 96 очками после 70 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 102 очками после 69 игр.

Ранее защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран отреагировал на 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.