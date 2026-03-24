Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 24 марта 2026 года

Сегодня, 24 марта, пройдёт игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 24 марта 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Нефтехимик»;

17:00. «Металлург» Мг – «Сибирь»;

19:30. «Локомотив» – «Спартак»;

19:30. «Динамо» Мн – «Динамо» М;

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 0-0.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 0-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 0-1.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 1-0.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 0-0.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 0-0.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 1-0.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-0.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.