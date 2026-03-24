Расписание матчей 1/8 финала ВХЛ на 24 марта 2026 года

Сегодня, 24 марта, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Магнитка» – «Торпедо-Горький»;

15:00. «Металлург» Нк – ЦСК ВВС;

16:30. «Челмет» – «Омские Крылья»;

18:30. «Нефтяник» – «Дизель».

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (Самара) — 1-0.

2. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (Казань) — 1-0.

3. «Нефтяник» (Альметьевск) — 14. «Дизель» (Пенза) — 1-0.

4. «Химик» (Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (Ижевск) — 1-0.

5. «Магнитка» (Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0.

6. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 11. «Рубин» (Тюмень) — 1-0.

7. «Омские Крылья» (Омск) — 10. «Челмет» (Челябинск) — 0-1.

8. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (Пермь) — 1-0.