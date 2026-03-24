«Нужно сделать всё возможное, чтобы остановить их». Сикьюра — о звёздах минского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с минскими одноклубниками. Первый матч в серии состоится сегодня, 24 марта.

— Какие ожидания от серии с минским «Динамо»?

— Думаю, это будет хорошая, напряжённая серия. Когда играли с ними в этом году в Минске, были неплохие матчи, но тогда не удалось показать наш лучший хоккей. С тех пор мы прошли долгий путь, в последние два раза, когда встречались с ними дома, в первом матче могли и должны были побеждать, второй – выиграли. Полагаю, то, что мы одержали победу в последней игре, придаёт немного уверенности перед началом. В общем, будет очень интересная серия, жду начала с нетерпением.

— И всё же большинство матчей в регулярке с минскими динамовцами закончились не в вашу пользу. Как это переломить? Будете ли держать это в голове?

— У них очень хорошая команда с надёжными защитниками, отличным вратарём, лучшими звеном и бомбардиром регулярного чемпионата. Поэтому придётся хорошо поработать над тем, чтобы сдержать этих парней. Конечно, легче сказать, чем сделать это. В заключительном матче с ними дома, несмотря на нашу победу, первое звено минского «Динамо» забросило в наши ворота три из четырёх шайб. Нужно сделать всё возможное, чтобы их остановить. И, как я уже сказал, Фукале – отличный вратарь, необходимо как можно раньше распечатать его ворота, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.