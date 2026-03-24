Канадский лидер «Динамо» — о старте серии в Минске: не боимся выходить на любую арену

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о том факте, что нынешний розыгрыш Кубка Гагарина бело-голубые начинают на чужом льду.

— Зак Фукале и его команда останавливали «Динамо» в последние два года. Как будете подбирать ключи к его воротам?

— На самом деле, не так важно, кто на данный момент находится в воротах, в плей-офф все вратари хороши. Зак добился больших успехов в КХЛ, это мой друг, желаю ему всего наилучшего, когда же дело доходит до хоккея, это всё уходит на второй план. Мы хотим заставить наших соперников работать, нужно хорошо двигаться перед воротами. Надеюсь, добьёмся успеха. Как уже отметил, особенно важно закрыть их первое звено. Когда наступает время плей-офф, для большинства команд главная задача – закрыть первое-второе звенья, шестёрку лучших нападающих. Поэтому особую важность приобретает игра других звеньев, плей-офф замечателен тем, что зачастую ребята, которые не всегда оказывались в центре внимания, создают яркие моменты.

— Сложно ли начинать в гостях? Если верить статистике, ваша команда на выезде в этом сезоне действует гораздо лучше.

— Регулярный чемпионат мы завершили недостаточно хорошо по нашим меркам, так что начинаем на выезде. Принимаем это, не боимся выходить на любую арену и играть там. Очевидно, преимущество домашнего льда в плей-офф велико, если же в гостях выиграть одну или даже две встречи, можно склонить ход серии в свою сторону. Как вы и сказали, мы хорошо проявляли себя на выезде, постараемся использовать это, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.