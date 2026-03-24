«Это было несложно. Оставалось продумать детали». Лучший снайпер «Динамо» — о контракте

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал о новом контракте с бело-голубыми. Напомним, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028.

— Недавно вы подписали новый контракт с «Динамо». Рады, что получилось подписать новое соглашение перед плей-офф?

— Мне очень нравится играть за «Динамо», люблю этот клуб, всё, что с ним связано. С момента моего обмена почувствовал себя здесь комфортно – с этой командой, тренерским штабом, всеми сотрудниками. Рад, что живу в Москве, являюсь частью динамовской семьи – это один из самых ярких моментов моей карьеры. Благодарен за всё. Когда дошло дело до того, что клуб захотел, чтобы я остался, это было совсем не сложно. Оставалось только продумать все детали. Моя жена тоже очень счастлива, ей нравится жить в Москве, нравится, что я выступаю за «Динамо». Конечно, подписание контракта немного снимает стресс, не нужно постоянно беспокоиться о будущем.

— То, что ваш партнёр по звену Джордан Уил тоже остаётся в «Динамо», было для вас важно?

— Очевидно, это большое событие, Джордан это заслужил. Он здесь уже четвёртый сезон, ко времени истечения контракта их будет уже шесть, что довольно редкое явление. Он большой профессионал на льду и хороший человек вне его. Джордан уделяет много времени своей физической форме и здоровью. Рад, что клубу нравится взаимопонимание, которое у нас с ним сложилось. Мы играем вместе уже полтора года, классно, что мы продолжим это делать дальше, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.