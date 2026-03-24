«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 24 марта, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ».

По итогам регулярного сезона омский клуб занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Нижнекамцы финишировали седьмыми. «Авангард» четвёртый раз в истории сразится в плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Ранее две победы в сериях одержал омский клуб.