Главный тренер «Северстали» Козырев: самая страшная потеря в битве — потеря головы

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 от «Торпедо» (1:4, 0-1).

«Мы создали моменты, которые не смогли реализовать. И, в свою очередь, наделали кучу индивидуальных ошибок, которые и повлияли на исход матча. Знаете, одна очень умная тётенька сказала, что самая страшная потеря в битве – потеря головы. Так вот, мы её потеряли, когда напропускали голы. В особенности первый гол и второй.

Моменты, которые мне понравились? То, что играли до конца. Смогли забить гол, и в концовке тоже атаковали. Играли до конца – хороший, положительный момент.

Домашнее начало серии? Это палка о двух концах. С одной стороны, это дома, когда атмосфера хорошая, с другой стороны, на выезде тоже есть свои плюсы. Не давит эта атмосфера», — цитирует Козырева сайт КХЛ.