Главный тренер «Северстали» Козырев: самая страшная потеря в битве — потеря головы
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 от «Торпедо» (1:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 28:24 (5x5)     0:2 Шавин (Силаев) – 33:15 (5x5)     0:3 Виноградов (Науменков, Силаев) – 43:19 (5x5)     1:3 Лишка (Скоренов, Грудинин) – 56:55 (5x5)     1:4 Белевич – 59:37 (en)    

«Мы создали моменты, которые не смогли реализовать. И, в свою очередь, наделали кучу индивидуальных ошибок, которые и повлияли на исход матча. Знаете, одна очень умная тётенька сказала, что самая страшная потеря в битве – потеря головы. Так вот, мы её потеряли, когда напропускали голы. В особенности первый гол и второй.

Моменты, которые мне понравились? То, что играли до конца. Смогли забить гол, и в концовке тоже атаковали. Играли до конца – хороший, положительный момент.

Домашнее начало серии? Это палка о двух концах. С одной стороны, это дома, когда атмосфера хорошая, с другой стороны, на выезде тоже есть свои плюсы. Не давит эта атмосфера», — цитирует Козырева сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» выиграло первый матч серии с «Северсталью» в плей-офф КХЛ
Комментарии
