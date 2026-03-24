Кто выиграет серию первого раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Сибирь»?

Сегодня, 24 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона магнитогорский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы финишировали восьмыми. «Металлург» четвёртый раз в истории сыграет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.