«Всё самое интересное впереди». Исаков — о победе «Торпедо» над «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в первом матче серии плей-офф с «Северсталью» (4:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 28:24 (5x5)     0:2 Шавин (Силаев) – 33:15 (5x5)     0:3 Виноградов (Науменков, Силаев) – 43:19 (5x5)     1:3 Лишка (Скоренов, Грудинин) – 56:55 (5x5)     1:4 Белевич – 59:37 (en)    

«По большому счёту сейчас какие-то выводы и комментарии сложно делать. Всё самое интересное, я думаю, впереди. За счёт чего удалось выиграть? Наверное, были моменты, которые мы реализовали. Надо переспать с этим результатом. Надо посмотреть игру уже по видео. И уже потом готовиться к следующей игре, делая, конечно же, определённые корректировки.

Опыт прошлых игр с «Северсталью» в чемпионате? Выводы, естественно, мы делали, когда готовились к этой игре. Мы вместе смотрели, что происходило в предыдущих играх. Особенно – мы недавно здесь играли – 27 февраля. Поэтому в первую очередь отталкивались от тех матчей, которые были сыграны. Опять же, это регулярный чемпионат. Здесь всё с чистого листа. Многие вещи, которые работают в регулярке, не срабатывают в плей-офф», — цитирует Исакова сайт КХЛ.

