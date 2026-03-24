«Всё самое интересное впереди». Исаков — о победе «Торпедо» над «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в первом матче серии плей-офф с «Северсталью» (4:1).

«По большому счёту сейчас какие-то выводы и комментарии сложно делать. Всё самое интересное, я думаю, впереди. За счёт чего удалось выиграть? Наверное, были моменты, которые мы реализовали. Надо переспать с этим результатом. Надо посмотреть игру уже по видео. И уже потом готовиться к следующей игре, делая, конечно же, определённые корректировки.

Опыт прошлых игр с «Северсталью» в чемпионате? Выводы, естественно, мы делали, когда готовились к этой игре. Мы вместе смотрели, что происходило в предыдущих играх. Особенно – мы недавно здесь играли – 27 февраля. Поэтому в первую очередь отталкивались от тех матчей, которые были сыграны. Опять же, это регулярный чемпионат. Здесь всё с чистого листа. Многие вещи, которые работают в регулярке, не срабатывают в плей-офф», — цитирует Исакова сайт КХЛ.