Кто выиграет серию первого раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Спартак»?

Сегодня, 24 марта, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона ярославский клуб занял первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали восьмыми. «Локомотив» третий раз в истории сыграет в плей-офф КХЛ со «Спартаком». Ярославский клуб побеждал в сериях дважды.