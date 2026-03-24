Как завершится серия первого раунда плей-офф «Динамо» Мн — «Динамо» М?

Сегодня, 24 марта, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона минский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали седьмыми. Московское «Динамо» третий раз в истории сыграет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды.