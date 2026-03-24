«Вообще бред». Форвард московского «Динамо» о возможности подгадать соперника по плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Иван Зинченко ответил на вопрос, была ли у команды цель в последнем матче регулярки уйти от противостояния с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

— В результате поражения в последнем матче регулярного чемпионата «Динамо» избежало попадания в первом раунде плей-офф на ЦСКА. Такая цель была?

— Да не было ничего такого. Это вообще бред. Я даже не сразу понял, в чём вопрос. Естественно, дело не в том, что кто-то подгадывал соперника. Тот же матч с «Ак Барсом» сложился так потому, что многим молодым парням дали шанс проявить себя. Они, как и все, кто вышел на лёд в этом матче, старались показать себя в хорошем ключе, но… Есть небольшое «но», что мы не до конца были хороши и не смогли победить, — приводят слова Зинченко «Известия».