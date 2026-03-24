«Теперь понимаю, что он величайший снайпер». Эспозито — об Александре Овечкине

Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Фил Эспозито высоко оценил снайперские показатели российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который добрался до отметки в 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф.

«Я раньше не знал об Овечкине, но теперь понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать так же, как и Гретцки, и что его рекорд будет повторён. Овечкин это сделал. Не знаю, сможет ли кто-то повторить этот рекорд ещё.

Гретцки побил мой рекорд — 76 голов в одном сезоне. Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить. Сейчас Алекс же, возможно, лучший снайпер в истории», — приводит слова Эспозито ТАСС.