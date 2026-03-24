Капитан ЦСКА Карнаухов — о серии со СКА: может, и к лучшему, что сразу зашли в такой ритм
Капитан ЦСКА Павел Карнаухов высказался о победе в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 со СКА (3:2 2ОТ, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

— Что выходит на первый план в таких продолжительных играх? Команда играет по-другому в овертайме, в отличие от основного времени?
— Конечно, определённые коррективы вносятся, ведь игра идёт до первой заброшенной шайбы. В этот момент на первый план выходит дисциплина.

— Показалось, что в овертайм команда вошла на кураже, стали создавать больше моментов. Насколько придал уверенности гол, сравнявший счёт?
— Он не просто придал сил, он в принципе нам помог, перевёл игру в овертайм. Мы играли в тот хоккей, в который и нужно играть в овертайме.

— Какие эмоции от армейского дерби уже на первой стадии плей-офф?
— Серия ожидаемо боевая. Может, это и к лучшему, что мы сразу зашли в такой ритм уровня плей-офф. Это другая игра относительно регулярного чемпионата, поэтому армейское дерби в первом раунде — это всегда интересно, — цитирует Карнаухова пресс-служба ЦСКА.

