Капитан ЦСКА Карнаухов — о серии со СКА: может, и к лучшему, что сразу зашли в такой ритм

Капитан ЦСКА Павел Карнаухов высказался о победе в первом матче серии Кубка Гагарина — 2026 со СКА (3:2 2ОТ, 1-0).

— Что выходит на первый план в таких продолжительных играх? Команда играет по-другому в овертайме, в отличие от основного времени?

— Конечно, определённые коррективы вносятся, ведь игра идёт до первой заброшенной шайбы. В этот момент на первый план выходит дисциплина.

— Показалось, что в овертайм команда вошла на кураже, стали создавать больше моментов. Насколько придал уверенности гол, сравнявший счёт?

— Он не просто придал сил, он в принципе нам помог, перевёл игру в овертайм. Мы играли в тот хоккей, в который и нужно играть в овертайме.

— Какие эмоции от армейского дерби уже на первой стадии плей-офф?

— Серия ожидаемо боевая. Может, это и к лучшему, что мы сразу зашли в такой ритм уровня плей-офф. Это другая игра относительно регулярного чемпионата, поэтому армейское дерби в первом раунде — это всегда интересно, — цитирует Карнаухова пресс-служба ЦСКА.