Василий Пономарёв: дверь в НХЛ точно не закрываю, но первостепенны дела «Авангарда»

Василий Пономарёв: дверь в НХЛ точно не закрываю, но первостепенны дела «Авангарда»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв ответил на вопрос о возможной игре в НХЛ и высказался о шансах омского клуба на победу в Кубке Гагарина.

— Ваш контракт с «Авангардом» действует ещё два сезона. Дверь в НХЛ не закрываете?
— Точно не закрываю, но первостепенны сейчас дела «Авангарда». Сейчас все мысли здесь, а главная задача — выиграть Кубок Гагарина. Уже после этого буду смотреть в будущее. В данный момент в «Авангарде» собрался отличный коллектив, мы можем бороться за чемпионство не только в этом году, но и в ближайшим будущем. Надеюсь, мы будем не только претендовать на Кубок, но и завоюем его, — приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

Пономарёв в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Каролину Харрикейнз». Его контракт с «Авангардом» рассчитан до 31 мая 2028 года.

Материалы по теме
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
Эксклюзив
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
