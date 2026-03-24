Рябыкин: «Салават Юлаев» и «Северсталь» имеют недостаток кубкового опыта и жёсткости
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о ходе серий Кубка Гагарина — 2026 «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (1-0) и «Северсталь» — «Торпедо» (0-1).

— «Салават» способен прибавить, особенно дома. По первому матчу нельзя делать однозначных выводов, но на длинной серии игровая зрелость «Автомобилиста» может стать решающим фактором.

— «Торпедо» в Череповце вопреки «посеву» крупно победило «Северсталь» — 4:1. Сюрприз?
— «Северсталь» чем-то похожа на «Салават», обе команды быстрые, выдают большой объём движения, но с недостатком кубкового опыта и жёсткости. Как следствие, в ключевых матчах в силовой борьбе они теряются.

За последние регулярные чемпионаты Череповец заслуживает всяческого уважения. Но плей-офф – другая история. Было видно, что «Торпедо» было готово к такому сопернику, прочитало его. Опять-таки по первой игре нельзя спешить с выводами. Но Череповцу нужно срочно искать какие-то неожиданные ходы. В противном случае вновь будет поражение в первом раунде. Два года подряд – от «Спартака», теперь – от «Торпедо». То есть отнюдь не от кубковых фаворитов Запада, что вдвойне обидно, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

