Третьяк о первом матче ЦСКА — СКА: вратарям столько играть тяжело, ошибка — и до свидания

Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк оценил первый матч серии Кубка Гагарина — 2026, в котором московские армейцы победили СКА во втором овертайме со счётом 3:2 (1-0).

«Вратарям столько играть тяжело — каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Поэтому тут очень большая ответственность.

Оба вратаря хорошо работали, матч был достойных соперников, держал болельщиков в напряжении. Хотя ЦСКА в территориальном плане больше имел шансов, но в заключительные моменты его игроки не попадали по воротам. А СКА показал хорошую игру в атаке и обороне, поэтому нас ждёт интересный [следующий] матч», — цитирует Третьяка ТАСС.