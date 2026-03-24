Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк о первом матче ЦСКА — СКА: вратарям столько играть тяжело, ошибка — и до свидания

Комментарии

Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк оценил первый матч серии Кубка Гагарина — 2026, в котором московские армейцы победили СКА во втором овертайме со счётом 3:2 (1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

«Вратарям столько играть тяжело — каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Поэтому тут очень большая ответственность.

Оба вратаря хорошо работали, матч был достойных соперников, держал болельщиков в напряжении. Хотя ЦСКА в территориальном плане больше имел шансов, но в заключительные моменты его игроки не попадали по воротам. А СКА показал хорошую игру в атаке и обороне, поэтому нас ждёт интересный [следующий] матч», — цитирует Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
ЦСКА спасся в концовке и забрал первое армейское дерби! Всё решил гол рекордсмена КХЛ
ЦСКА спасся в концовке и забрал первое армейское дерби! Всё решил гол рекордсмена КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android