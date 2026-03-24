Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов: журналисты говорят, что «Динамо» не идёт за кубком, пусть тогда выходят и играют

Галимов: журналисты говорят, что «Динамо» не идёт за кубком, пусть тогда выходят и играют
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов отреагировал за слова журналистов, которые не считают московский клуб фаворитом на победу в Кубке Гагарина.

— Какая цель стоит у «Динамо»?
— Кубок Гагарина.

— Как вы оцените шансы на её выполнение? Многие не считают вас даже претендентом на победу.
— А кто говорит? Мне просто интересно. У нас в команде все говорят, что мы идём за кубком, а журналисты говорят, что мы не идём за ним. Пусть тогда журналисты выходят и играют. Не хочу никого обидеть, но это странно звучит. Мы играем для того, чтобы поднять этот кубок. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А нам говорят, что мы просто пришли побаловаться. В каждый сезон ты входишь, чтобы пройти дальше и добраться до цели, — цитирует Галимова «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android