Галимов: журналисты говорят, что «Динамо» не идёт за кубком, пусть тогда выходят и играют

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов отреагировал за слова журналистов, которые не считают московский клуб фаворитом на победу в Кубке Гагарина.

— Какая цель стоит у «Динамо»?

— Кубок Гагарина.

— Как вы оцените шансы на её выполнение? Многие не считают вас даже претендентом на победу.

— А кто говорит? Мне просто интересно. У нас в команде все говорят, что мы идём за кубком, а журналисты говорят, что мы не идём за ним. Пусть тогда журналисты выходят и играют. Не хочу никого обидеть, но это странно звучит. Мы играем для того, чтобы поднять этот кубок. Я с шести лет тренируюсь, чтобы выиграть Кубок Гагарина. А нам говорят, что мы просто пришли побаловаться. В каждый сезон ты входишь, чтобы пройти дальше и добраться до цели, — цитирует Галимова «Матч ТВ».