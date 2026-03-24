Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о фаворитах Кубка Гагарина — 2026

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал фаворитов стартовавшего розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года.

«В паре ЦСКА — СКА фаворита нет. Могут выйти и москвичи, и питерцы. Главный фаворит Кубка Гагарина — одна из восточных команд. «Авангард», «Металлург» — они смотрятся солиднее», — приводит слова Майорова «Советский спорт».

Напомним, пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 0-0.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 0-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 0-1.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 1-0.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 0-0.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 0-0.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 1-0.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-0.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.