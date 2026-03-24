«Не было других вариантов, кроме как согласиться». Зарипов про образ «Капитана Татарстана»
Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о шоу перед матчем первого раунда серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор» (3:2 ОТ, 1-0), в котором он был поднят на канатах под своды арены в образе «Капитана Татарстана».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5) 1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5) 2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4) 2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5) 3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)
— Долго вообще готовились к такому шоу?
– Да нет. Один раз провели репетицию. Ребята позавчера вышли на меня, поговорили и всё обсудили. У меня не было других вариантов, кроме как согласиться (улыбается). Кто, кроме меня? Меня и в колесе на «Миллениуме» крутили, и здесь под потолок подняли. Как-то так. Судя по эмоциям зрителей, им всё понравилось. Самое главное, что победили. Значит, всё прошло по плану, — цитирует Зарипова «БИЗНЕС Online».
Материалы по теме
- 24 марта 2026
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:56
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:18
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
06:20
-
05:17
-
04:17
-
02:38
-
02:32
-
00:19
-
00:13