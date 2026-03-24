«Не было других вариантов, кроме как согласиться». Зарипов про образ «Капитана Татарстана»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о шоу перед матчем первого раунда серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор» (3:2 ОТ, 1-0), в котором он был поднят на канатах под своды арены в образе «Капитана Татарстана».

— Долго вообще готовились к такому шоу?

– Да нет. Один раз провели репетицию. Ребята позавчера вышли на меня, поговорили и всё обсудили. У меня не было других вариантов, кроме как согласиться (улыбается). Кто, кроме меня? Меня и в колесе на «Миллениуме» крутили, и здесь под потолок подняли. Как-то так. Судя по эмоциям зрителей, им всё понравилось. Самое главное, что победили. Значит, всё прошло по плану, — цитирует Зарипова «БИЗНЕС Online».