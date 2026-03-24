Данис Зарипов проведёт матч легенд «Ак Барса» и «Трактора»

24 марта в Казани состоится хоккейный матч между командами ветеранов «Ак Барса» и челябинского «Трактора».

Матч организован легендой казанского хоккея, пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым при поддержке ХК «Ак Барс».

Игра приурочена к серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Трактором», стартовавшей 23 марта.

Перед началом встречи, в 18:00, в фойе «Татнефть Арены» состоится автограф-сессия с участием легенд «Ак Барса». Начало игры – в 19:00. Вход для зрителей свободный.

«Такие матчи во время серии плей-офф между основными командами – это очень интересный формат. Чтобы ветераны клубов нервничали не только на трибунах, но и выясняли лучших на льду – пусть и в свободной форме. И легенды клуба задействованы, которые приносили победы раньше и проводили интересные матчи, у которых тоже много своих поклонников. Надеюсь, мы все вместе сможем развить эту идею», — заявил Данис Зарипов.

В составе команды легенд «Ак Барса» на лёд выйдут:
Данис Зарипов, Алексей Чупин, Михаил Глухов, Кирилл Голубев, Эдуард Кудерметов, Дмитрий Балмин, Василий Токранов, Алексей Косоуров, Андрей Царёв, Дмитрий Архипов, Андрей Ежов, Альберт Кильдеев, Айдар Мифтахов, Павел Терентьев, Марсель Гарипов, Ленар Насибуллин, Дмитрий Короткин, Максим Хапов, Алексей Кулагин, Евгений Столбун, Владимир Бокарев.

Легенды «Трактора»:
Артем Бородкин, Александр Шинин, Иван Савин, Матвей Денисов, Вячеслав Каравдин, Дмитрий Костромитин, Кирилл Костромитин, Дмитрий Демидов, Евгений Любимов, Артём Плетнёв, Денис Рудченко, Александр Синдюков.

Ответный матч легенд в Челябинске состоится 28 марта.

