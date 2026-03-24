Агент Дементьев рассказал о шансах «Спартака» в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев высказался о шансах «Спартака» в серии плей-офф с «Локомотивом». Первая игра серии состоится сегодня, 24 марта, в Ярославле.

– Какие шансы у «Спартака» в соперничестве с ярославским «Локомотивом»?

– Главный шанс «Спартака» против «Локомотива», несмотря на непонятные с логической точки зрения события, происходящие в последнее время внутри столичного коллектива, – непредсказуемость самой команды Алексея Жамнова.

Кроме того, хоккеисты «Локомотива» в серии со «Спартаком» ровно так же, как игроки «Металлурга» в соперничестве с «Сибирью», ни в коем случае не должны недооценивать соперника, что частенько происходит у лидеров конференций, играющих с восьмыми командами. Всё это порой приводит к затяжным и очень трудным для фаворитов сезона сериям.

В остальном «Локомотив» – очевидный фаворит серии со «Спартаком». Ярославцы – действующие обладатели Кубка Гагарина, сохранившие почти весь свой чемпионский состав и абсолютно готовые к походу за вторым подряд трофеем. Не сомневаюсь в том, что главные роли на этом пути в составе железнодорожников будут играть ярчайшие Максим Шалунов и Александр Радулов. Разве что игровая концепция команды немного изменилась, согласно требованиям Боба Хартли. На мой взгляд, у «Локомотива» есть всё для того, чтобы снова играть в финале, — цитирует Дементьева «Спорт день за днём».