Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Дементьев рассказал о шансах «Спартака» в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Комментарии

Агент и хоккейный эксперт Алексей Дементьев высказался о шансах «Спартака» в серии плей-офф с «Локомотивом». Первая игра серии состоится сегодня, 24 марта, в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какие шансы у «Спартака» в соперничестве с ярославским «Локомотивом»?
– Главный шанс «Спартака» против «Локомотива», несмотря на непонятные с логической точки зрения события, происходящие в последнее время внутри столичного коллектива, – непредсказуемость самой команды Алексея Жамнова.

Кроме того, хоккеисты «Локомотива» в серии со «Спартаком» ровно так же, как игроки «Металлурга» в соперничестве с «Сибирью», ни в коем случае не должны недооценивать соперника, что частенько происходит у лидеров конференций, играющих с восьмыми командами. Всё это порой приводит к затяжным и очень трудным для фаворитов сезона сериям.

В остальном «Локомотив» – очевидный фаворит серии со «Спартаком». Ярославцы – действующие обладатели Кубка Гагарина, сохранившие почти весь свой чемпионский состав и абсолютно готовые к походу за вторым подряд трофеем. Не сомневаюсь в том, что главные роли на этом пути в составе железнодорожников будут играть ярчайшие Максим Шалунов и Александр Радулов. Разве что игровая концепция команды немного изменилась, согласно требованиям Боба Хартли. На мой взгляд, у «Локомотива» есть всё для того, чтобы снова играть в финале, — цитирует Дементьева «Спорт день за днём».

Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android