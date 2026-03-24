«Эдмонтон» не на их уровне — они классно организованы». Макдэвид — об игре «Тампы»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о системе организации игры «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее канадский клуб проиграл «молниям» со счётом 2:5.

– У «Тампы» отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду – это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованы, но, даже когда вы пройдёте сквозь их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.

– Как «Эдмонтону» достичь такой системы?

– Это вопрос к тренерам. Вы можете спросить у Ноблоха. Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены, но не на их уровне, — приводит слова Макдэвида журналист Райан Ришауг на своей странице в социальной сети Х.