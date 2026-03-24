«Эдмонтон» не на их уровне — они классно организованы». Макдэвид — об игре «Тампы»
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о системе организации игры «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее канадский клуб проиграл «молниям» со счётом 2:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
– У «Тампы» отличная команда, множество великолепных игроков. Они идеально натренированы, все знают, что должны делать на льду – это впечатляет. Они чрезвычайно классно организованы, но, даже когда вы пройдёте сквозь их защиту, там есть невероятный вратарь, который их прикроет.
– Как «Эдмонтону» достичь такой системы?
– Это вопрос к тренерам. Вы можете спросить у Ноблоха. Мы уже давно играем вместе и чувствуем, что в какой-то степени подготовлены, но не на их уровне, — приводит слова Макдэвида журналист Райан Ришауг на своей странице в социальной сети Х.
