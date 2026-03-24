Рябыкин: «Сибирь» нашла свой оборонительный хоккей, который неудобен для «Металлурга»
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 между «Металлургом» и «Сибирью». Первая игра состоится сегодня, 24 марта, в Магнитогорске.
«Посмотрим, сможет ли первый клуб чемпионата «Металлург» быстро пройти «Сибирь». Новосибирск нашёл свой оборонительный хоккей во второй половине чемпионата, в принципе, он подходит под плей-офф и неудобен для «Металлурга».
Интересно, как отреагирует лучший бомбардир «Металлурга» Владимир Ткачёв на нетривиальную историю с бонусами. От лидеров в плей-офф очень многое зависит», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.
