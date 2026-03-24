Макдэвид заявил, что его слова о главном тренере «Эдмонтона» были неправильно поняты

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал свою похвалу в адрес организации игры «Тампа-Бэй Лайтнинг», которые многими были восприняты как критика в сторону тренерского штаба «нефтяников» и главного тренера Криса Ноблоха. Ранее канадский клуб проиграл «молниям» со счётом 2:5.

«Это была не критика. Это была скорее похвала в адрес отличной команды в этой лиге, которая приехала и показала хорошую игру. Ничего больше. Не уверен, что мои слова были восприняты правильно. Однако понимаю, как люди могут так это интерпретировать, но это совсем не то, что я хотел сказать», — цитирует Макдэвида пресс-служба НХЛ.