Защитник «Оттавы» Тома Шабо пропустит некоторое время из-за травмы правой руки

Защитник «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо пропустит некоторое время из-за травмы правой руки, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), сообщает пресс-служба канадского клуба.

29-летнего игрока ударил клюшкой Джей Ти Миллер на последних секундах первого периода. Защитник покинул лёд, держась за кисть руки. Отметим, что ещё один игрок обороны «Сенаторз» Ласси Томсон не доиграл встречу из-за повреждения нижней части тела.

В этом сезоне Шабо набрал 31 (7+24) очко за 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+6». Следующий матч «Оттава» проведёт в ночь на 25 марта в гостях с «Детройт Ред Уингз».