«Система против академизма». Рябыкин высказался о серии плей-офф между ЦСКА и СКА

«Система против академизма». Рябыкин высказался о серии плей-офф между ЦСКА и СКА
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (1-0 в серии). В первом матче московские армейцы одержали волевую победу во втором овертайме со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

«Думаю, серия ЦСКА — СКА станет самой равной и напряжённой в первом раунде. Армейцы Москвы — более системная команда, у СКА — больше именитых игроков. ЦСКА упрощает, СКА, наоборот, иногда слишком усложняет. Но опять-таки очень многое зависит от кубкового опыта, что во втором овертайме доказал защитник ЦСКА Нестеров. Система против академизма — вот суть армейской серии. Скорее всего она затянется. Возможно, до семи матчей», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
ЦСКА спасся в концовке и забрал первое армейское дерби! Всё решил гол рекордсмена КХЛ
ЦСКА спасся в концовке и забрал первое армейское дерби! Всё решил гол рекордсмена КХЛ
