«Система против академизма». Рябыкин высказался о серии плей-офф между ЦСКА и СКА
Поделиться
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (1-0 в серии). В первом матче московские армейцы одержали волевую победу во втором овертайме со счётом 3:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5) 1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5) 1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5) 2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5) 3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)
«Думаю, серия ЦСКА — СКА станет самой равной и напряжённой в первом раунде. Армейцы Москвы — более системная команда, у СКА — больше именитых игроков. ЦСКА упрощает, СКА, наоборот, иногда слишком усложняет. Но опять-таки очень многое зависит от кубкового опыта, что во втором овертайме доказал защитник ЦСКА Нестеров. Система против академизма — вот суть армейской серии. Скорее всего она затянется. Возможно, до семи матчей», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2026
-
18:06
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
15:49
-
15:30
-
15:11
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:56
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:18
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:30