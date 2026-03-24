«Система против академизма». Рябыкин высказался о серии плей-офф между ЦСКА и СКА

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (1-0 в серии). В первом матче московские армейцы одержали волевую победу во втором овертайме со счётом 3:2.

«Думаю, серия ЦСКА — СКА станет самой равной и напряжённой в первом раунде. Армейцы Москвы — более системная команда, у СКА — больше именитых игроков. ЦСКА упрощает, СКА, наоборот, иногда слишком усложняет. Но опять-таки очень многое зависит от кубкового опыта, что во втором овертайме доказал защитник ЦСКА Нестеров. Система против академизма — вот суть армейской серии. Скорее всего она затянется. Возможно, до семи матчей», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.