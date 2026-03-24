Евгений Малкин пропустит ближайший матч «Питтсбурга» из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил травму и пропустит ближайший матч с «Колорадо Эвеланш». Как сообщила пресс-служба клуба, у форварда диагностировали травму верхней части тела.

Малкин уже выбывал из-за травмы в этом сезоне. В начале декабря он сыграл с «Тампа-Бэй», а потом попал в список травмированных. Из-за повреждения плеча он пропустил 15 матчей и вышел на лёд только через месяц.

В 50 матчах текущего сезона 39-летний Малкин забросил 15 шайб и сделал 37 результативных передач. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, в составе клуба он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).