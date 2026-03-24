Пыленков: качество клюшек и коньков сейчас упало, всё быстро становится мягким

Пыленков: качество клюшек и коньков сейчас упало, всё быстро становится мягким
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил качество хоккейной экипировки, которой сейчас пользуется.

«Качество клюшек отчасти упало. Коньки по возможности тоже надо чаще менять. Быстро всё становится мягким, всё просаживается. Спасибо «Динамо», что финансирует нас и позволяет заказывать достаточное количество коньков и клюшек.

Нагрудник давно не меняю. Наверное, пятый год со мной. Держится на честном слове. Всё это твоя безопасность и здоровье. Когда у тебя новые коньки, жёсткие, сохраняют плотность, риск травму получить на ровном месте, скажем так, падает. За эту регулярку я сменил три пары коньков. Клюшек где-то 20-25 штук поменял. Некоторые не потому, что сломались, а из-за мягкости», – цитирует Пыленкова Legalbet.

