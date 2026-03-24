«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 4:2 и повели в серии 1-0.

Примечательно, что четыре из пяти шайб в матче были заброшены в большинстве. За «Авангард» голами отметились Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Константин Окулов, забросивший победную шайбу на 55-й минуте матча. Четвёртую шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Джованни Фьоре. За «Нефтехимик» отличились Андрей Белозёров и Никита Хоружев.

Второй матч серии пройдёт в Омске 26 марта.