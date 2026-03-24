«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина
В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали хозяева со счётом 4:2 и повели в серии 1-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4) 1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4) 2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4) 2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4) 3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5) 4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)
Примечательно, что четыре из пяти шайб в матче были заброшены в большинстве. За «Авангард» голами отметились Николай Прохоркин, Максим Лажуа и Константин Окулов, забросивший победную шайбу на 55-й минуте матча. Четвёртую шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Джованни Фьоре. За «Нефтехимик» отличились Андрей Белозёров и Никита Хоружев.
Второй матч серии пройдёт в Омске 26 марта.
