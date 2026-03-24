«Металлург» уверенно обыграл «Сибирь» в первом матче серии 1/8 плей-офф КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 4:1 и повели в серии 1-0.

«Металлург» открыл счёт в матче уже на третьей минуте — отличился Михаил Фёдоров. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте — гол забил Владимир Ткачёв, которому ассистировали Роман Канцеров и Егор Яковлев. Третья шайба влетела в ворота гостей на 33-й минуте — отличился Роман Канцеров с передач Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. Четвёртый гол был забит в середине третьего периода — отличился Егор Яковлев с передач Никиты Михайлиса и Александра Петунина. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за минуту до конца матча от Валентина Пьянова.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 26 марта.

