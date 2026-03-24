Металлург — Сибирь, результат матча 24 марта 2026, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» уверенно обыграл «Сибирь» в первом матче серии 1/8 плей-офф КХЛ
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 4:1 и повели в серии 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

«Металлург» открыл счёт в матче уже на третьей минуте — отличился Михаил Фёдоров. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте — гол забил Владимир Ткачёв, которому ассистировали Роман Канцеров и Егор Яковлев. Третья шайба влетела в ворота гостей на 33-й минуте — отличился Роман Канцеров с передач Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. Четвёртый гол был забит в середине третьего периода — отличился Егор Яковлев с передач Никиты Михайлиса и Александра Петунина. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за минуту до конца матча от Валентина Пьянова.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 26 марта.

