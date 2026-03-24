Александр Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» в плей-офф

Александр Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» в плей-офф
Сегодня, 24 марта, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» начался первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду одноклубников из Москвы. На матче присутствует президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)    

Фото: Скриншот трансляции

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» и пообщался с игроками, поддержал их перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ.

По итогам регулярного сезона минский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали седьмыми. Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды.

Форвард минского «Динамо»: президент Лукашенко играет достойно, у него приличный бросок
