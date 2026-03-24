Александр Лукашенко посетил первый матч минского «Динамо» в плей-офф

Сегодня, 24 марта, в Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» начался первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду одноклубников из Москвы. На матче присутствует президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: Скриншот трансляции

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» и пообщался с игроками, поддержал их перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ.

По итогам регулярного сезона минский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали седьмыми. Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды.