Люзенков — о поражении в стартовом матче плей-офф: перегорели, скованность чувствовалась
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в первом матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:4, 0-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5) 2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5) 3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5) 4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5) 4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)
«Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником. А в конце на нас уже ничего не давило, решили снять вратаря. Задача была распечатать ворота, забить гол и в моменте «шесть на пять» поработать. С этой задачей ребята справились», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
- 24 марта 2026
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
19:38
-
19:15
-
18:52
-
18:06
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
15:49
-
15:30
-
15:11
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:56
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:18
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46