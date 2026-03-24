Люзенков — о поражении в стартовом матче плей-офф: перегорели, скованность чувствовалась

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в первом матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:4, 0-1).

«Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником. А в конце на нас уже ничего не давило, решили снять вратаря. Задача была распечатать ворота, забить гол и в моменте «шесть на пять» поработать. С этой задачей ребята справились», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.