Люзенков — о поражении в стартовом матче плей-офф: перегорели, скованность чувствовалась

Люзенков — о поражении в стартовом матче плей-офф: перегорели, скованность чувствовалась
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в первом матче серии с магнитогорским «Металлургом» (1:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

«Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам несвойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником. А в конце на нас уже ничего не давило, решили снять вратаря. Задача была распечатать ворота, забить гол и в моменте «шесть на пять» поработать. С этой задачей ребята справились», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

