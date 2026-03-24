Люзенков рассказал о состоянии Бека, получившего повреждение

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о состоянии нападающего Тейлора Бека, получившего повреждение в первом матче серии первого раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (1:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

«Сейчас посмотрим, у Тейлора несерьёзное повреждение, пока бегал к массажистам, но решили в матче уже не рисковать. Завтра будет день, подумаем, кого поставить, есть ребята, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

По ходу второго периода Бек получил повреждение в игровом эпизоде, подвернув ногу. Форвард не появлялся на площадке в третьем периоде. В прошедшем регулярном чемпионате Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.

