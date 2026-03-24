Люзенков рассказал о состоянии Бека, получившего повреждение

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о состоянии нападающего Тейлора Бека, получившего повреждение в первом матче серии первого раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (1:4, 0-1).

«Сейчас посмотрим, у Тейлора несерьёзное повреждение, пока бегал к массажистам, но решили в матче уже не рисковать. Завтра будет день, подумаем, кого поставить, есть ребята, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

По ходу второго периода Бек получил повреждение в игровом эпизоде, подвернув ногу. Форвард не появлялся на площадке в третьем периоде. В прошедшем регулярном чемпионате Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.