«Сложно оценивать матч». Гришин высказался после поражения «Нефтехимика» от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение в первом матче серии с «Авангардом» (2:4, 0-1).

«Сложно оценивать матч, наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов. К сожалению, в такой игре мы уступили. Второй гол «Авангарда»? Это больше наша ошибка, классика игры в меньшинстве. Не сработало взаимодействие — и сразу наказали нас за это.

Первый период начался с прессинга «Авангарда», где-то у нас не получалось выходить в контратаки с преимуществом. Во втором периоде уже они нас не успевали накрывать наших защитников, наши быстрые форварды убегали. Успешное большинство? Просто надо бросать, без бросков нет голов. В первом голе Дергачёв прокатился перед Серебряковым, во втором вратарь, наверное, ждал чуть другого броска. Надо бросать, если это не делать в большинстве, то в чём смысл?

Мало блокированных бросков? Не думаю, что кто-то себя жалел. Просто соперник не попадал в наших игроков. Все играют самоотверженно, просто мы не успевали», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.