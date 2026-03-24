Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сложно оценивать матч». Гришин высказался после поражения «Нефтехимика» от «Авангарда»

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение в первом матче серии с «Авангардом» (2:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4)     1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4)     2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4)     2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4)     3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5)     4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)    

«Сложно оценивать матч, наша команда играла неплохо, создавала достаточно моментов. К сожалению, в такой игре мы уступили. Второй гол «Авангарда»? Это больше наша ошибка, классика игры в меньшинстве. Не сработало взаимодействие — и сразу наказали нас за это.

Первый период начался с прессинга «Авангарда», где-то у нас не получалось выходить в контратаки с преимуществом. Во втором периоде уже они нас не успевали накрывать наших защитников, наши быстрые форварды убегали. Успешное большинство? Просто надо бросать, без бросков нет голов. В первом голе Дергачёв прокатился перед Серебряковым, во втором вратарь, наверное, ждал чуть другого броска. Надо бросать, если это не делать в большинстве, то в чём смысл?

Мало блокированных бросков? Не думаю, что кто-то себя жалел. Просто соперник не попадал в наших игроков. Все играют самоотверженно, просто мы не успевали», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android