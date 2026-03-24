Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в первом матче

Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в первом матче
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (4:1, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5)     2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5)     3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5)     4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5)     4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)    

«Первая игра всегда важная. Вышли и отработали дисциплинированно. Жаль, что пропустили в конце. Установка быстро забросить всегда есть, это придаёт сил и уверенности, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

По итогам регулярного сезона магнитогорский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы финишировали восьмыми. «Металлург» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.

