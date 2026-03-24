Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в первом матче
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (4:1, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 02:15 (5x5) 2:0 Ткачёв (Канцеров, Яковлев) – 11:24 (5x5) 3:0 Канцеров (Ткачёв, Толчинский) – 32:26 (5x5) 4:0 Яковлев (Михайлис, Петунин) – 49:08 (5x5) 4:1 Пьянов (Аланов, Андреофф) – 58:54 (6x5)
«Первая игра всегда важная. Вышли и отработали дисциплинированно. Жаль, что пропустили в конце. Установка быстро забросить всегда есть, это придаёт сил и уверенности, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
По итогам регулярного сезона магнитогорский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы финишировали восьмыми. «Металлург» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.
Комментарии
- 24 марта 2026
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
19:38
-
19:15
-
18:52
-
18:06
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
15:49
-
15:30
-
15:11
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:56
-
12:36
-
12:19
-
12:00
-
11:47
-
11:33
-
11:18
-
11:00