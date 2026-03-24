Андрей Разин прокомментировал победу над «Сибирью» в первом матче

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (4:1, 1-0).

«Первая игра всегда важная. Вышли и отработали дисциплинированно. Жаль, что пропустили в конце. Установка быстро забросить всегда есть, это придаёт сил и уверенности, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

По итогам регулярного сезона магнитогорский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы финишировали восьмыми. «Металлург» четвёртый раз в истории играет в плей-офф КХЛ с «Сибирью». Ранее две победы в сериях одержал магнитогорский клуб.