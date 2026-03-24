Ги Буше: «Авангард» ждёт тяжёлая серия с «Нефтехимиком». В ней возможен и седьмой матч
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (4:2, 1-0) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4) 1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4) 2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4) 2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4) 3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5) 4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)
«Всё было так, как мы и ожидали. Понимали, что нас ждёт тяжёлая серия, в ней стоит ждать и седьмого матча, и игр с несколькими овертаймами. Если получится завершить серию раньше, то это будет приятным бонусом. Мы встречаемся с очень серьёзными соперником, это трудолюбивая команда, они всегда несут угрозу воротам, хорошо катаются, очень быстрые. Тяжело, но будем работать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Второй матч серии пройдёт в Омске 26 марта.
