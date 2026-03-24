Ги Буше: «Авангард» ждёт тяжёлая серия с «Нефтехимиком». В ней возможен и седьмой матч

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (4:2, 1-0) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Всё было так, как мы и ожидали. Понимали, что нас ждёт тяжёлая серия, в ней стоит ждать и седьмого матча, и игр с несколькими овертаймами. Если получится завершить серию раньше, то это будет приятным бонусом. Мы встречаемся с очень серьёзными соперником, это трудолюбивая команда, они всегда несут угрозу воротам, хорошо катаются, очень быстрые. Тяжело, но будем работать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Второй матч серии пройдёт в Омске 26 марта.